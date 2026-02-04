Confirman 40 casos de sarampión en Puebla; hay 152 probables

La Secretaría de Salud de Puebla informó que hay 40 casos confirmados de sarampión, así como un incremento en los casos probable, que pasaron de 127 a 152 en los últimos días, de acuerdo con el más reciente reporte epidemiológico.

Al corte del 4 de febrero, la dependencia indicó que, de los 40 contagios, 16 corresponden a hombres y 24 a mujeres.

Asimismo, informó que se han descartado 58 casos tras los análisis correspondientes, de manera que 54 siguen en espera de los resultados de laboratorios.

El reporte detalla que los casos confirmados se concentran en cinco municipios del estado, además de que se tiene un caso confirmado proveniente de otra entidad federativa, lo que refuerza la vigilancia epidemiológica en la región.

Ante este escenario, las autoridades sanitarias reiteraron el llamado a la población a reforzar las medidas preventivas, entre ellas la vacunación, el lavado frecuente de manos, el estornudo de etiqueta y el uso de cubrebocas en espacios cerrados.

