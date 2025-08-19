Sofocan incendio de casa en colonia Maravillas

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla (SSC) y Bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado lograron controlar un incendio registrado en una vivienda de la colonia Maravillas, sin que se reportaran personas lesionadas.

De acuerdo con el reporte oficial, las corporaciones de emergencia respondieron de inmediato al llamado al número 911, implementando protocolos de mitigación de riesgos.

Las llamas afectaron principalmente una habitación, mientras que otro cuarto presentó daños por acumulación de hollín.

La Dirección de Protección Civil Municipal confirmó que, tras un recorrido de verificación, se descartó la presencia de personas afectadas en el inmueble. Las causas del siniestro se encuentran bajo investigación por las autoridades correspondientes.

Las autoridades locales recordaron a los ciudadanos la importancia de mantener medidas preventivas contra incendios en hogares, y reportar cualquier situación de riesgo al 911.

