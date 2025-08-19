Recapturan a hombre fugado durante traslado en Puebla

Un hombre detenido en posesión de un arma de fuego cargada con cartuchos útiles fue procesado, pero escapó antes de llegar a la Fiscalía General de la República (FGR), lo que provocó un operativo de búsqueda en la zona.

El detenido fue identificado como Néstor N., de 33 años, quien fue arrestado en Atlixco por el delito de portación de arma sin licencia. Tras su detención, las autoridades lo trasladaron a la FGR ubicada en la recta a Cholula, en la capital del estado de Puebla.

Durante el traslado, el detenido logró fugarse de los agentes que le custodiaban y se escapó a pie por las vialidades cercanas. Ante esta situación, las autoridades locales activaron un operativo de búsqueda.

Agentes de la Policía Municipal de Cuautlancingo, en colaboración con la Secretaría de Marina (Semar), lograron localizar y arrestar nuevamente al sujeto.

Posteriormente, Néstor N. fue presentado ante el Ministerio Público, donde se inició un procedimiento en su contra por portación ilegal de arma de fuego e intento de fuga.

