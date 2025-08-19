A la baja 16 delitos de alto impacto en Puebla

La fiscal general del estado de Puebla, Idamis Pastor Betancourt, informó que el trabajo coordinado entre autoridades federales, estatales y municipales ha permitido una reducción en 16 delitos de alto impacto durante los primeros siete meses de 2025, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Los datos oficiales revelan disminuciones notables en varios rubros: Los feminicidios se redujeron en un 51.6%

se redujeron en un Los casos de trata de personas bajaron un 54.5%

bajaron un 54.5% Los robos a transeúntes con violencia disminuyeron 21.4%

con violencia disminuyeron 21.4% Los homicidios registraron una caída del 8.1%

Pastor Betancourt destacó avances particularmente significativos en delitos que afectan directamente a grupos vulnerables, como la reducción del 40% en robos a instituciones bancarias y del 25.8% en robos a transportistas con violencia y 25.7% sin violencia.

Resaltó que la desaparición de personas también mostró una disminución del 9.3%, mientras que los delitos sexuales registraron una baja del 3.1%.

Además, la lista de los 16 delitos que fueron a la baja incluyen:

Robo de vehículos: 2.4%

Robo de vehículos con violencia: 20.2%

Robo a negocios: 2.2%

Robo a negocios con violencia: 0.7%

Robo a casa habitación: 14.9%

Robo a casa habitación con violencia: 3.4%

Las autoridades destacaron que la colaboración entre corporaciones ha permitido no solo prevenir delitos, sino también mejorar los tiempos de respuesta y aumentar la eficacia en las investigaciones ministeriales.

