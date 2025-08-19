Vincula a proceso a hombre por presunta violación contra menor

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) obtuvo la vinculación a proceso de Gustavo “N” por su presunta responsabilidad en los delitos de violación equiparada agravada y violación agravada en perjuicio de una menor de edad, hija de su expareja sentimental.

Los hechos, según las investigaciones, ocurrieron en un domicilio de la colonia Belisario Domínguez en la ciudad de Puebla, donde el imputado residía con la víctima bajo un esquema de protección federal.

La Fiscalía detalló que la menor habría sufrido abusos sexuales en múltiples ocasiones por parte del acusado, quien además la amenazaba para silenciar los hechos.

Tras la denuncia interpuesta, la FGE recabó las pruebas necesarias y gestionó una orden de aprehensión, ejecutada por agentes ministeriales. Durante la primera audiencia, el Ministerio Público presentó los elementos probatorios que llevaron al juez a decretar la vinculación a proceso y dictar prisión preventiva oficiosa contra el imputado.

La resolución judicial destaca la gravedad de los delitos atribuidos y refuerza las acciones de las autoridades para garantizar justicia en casos que involucran violencia sexual contra menores.

La FGE reiteró su compromiso con la protección de víctimas y el seguimiento legal correspondiente.

