UDLAP inaugura primer centro financiero de realidad inmersiva en Latam

La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) ha inaugurado su Centro de Análisis Económico y Estrategias de Inversión (CAEEI), un espacio innovador que ofrece a los estudiantes una experiencia inmersiva en finanzas. Este centro, de 150 m², está diseñado para 24 estudiantes y cuenta con tecnología avanzada.

El CAEEI representa una inversión significativa en la formación de líderes financieros del futuro, con una visión global y práctica. Su diseño incluye un Video Wall de seis pantallas LED de alta resolución y un ticker digital que muestra resultados del mercado de valores en tiempo real, creando un entorno dinámico que fomenta la creatividad y el desarrollo de estrategias de inversión.

El Dr. Felipe de Jesús Bello, director académico del Departamento de Banca e Inversiones, comentó: “El CAEEI es una iniciativa disruptiva única, pues es el primer centro financiero universitario de realidad inmersiva de América Latina, un espacio que ofrece a nuestros estudiantes una experiencia real e inigualable.”

El centro está equipado con computadoras de última generación, software especializado en análisis de mercados e inversiones, y mobiliario ergonómico para garantizar la comodidad de los usuarios. Además, la UDLAP ha establecido alianzas estratégicas con líderes del sector financiero nacional, quienes impartirán sesiones estilo “Master Class” cada viernes del semestre.

El Mtro. Manuel Guzmán, profesor del Departamento de Banca e Inversiones, afirmó: “El CAEEI no es un espacio simulado; es una experiencia inmersiva que permitirá a los estudiantes adquirir los elementos necesarios para construir su propio patrimonio y gestionar portafolios.”

Este centro representa una respuesta al futuro de la educación financiera, brindando a los estudiantes las herramientas y conocimientos para sobresalir en un entorno global competitivo. Así, la UDLAP reafirma su compromiso con la excelencia académica y la innovación, formando líderes capaces de transformar el mundo y sus mercados.