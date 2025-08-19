BUAP anuncia unidad de transporte para Complejo Regional Mixteca

En un ambiente de alegría y entusiasmo, estudiantes de Atlixco, Chiautla de Tapia e Izúcar de Matamoros fueron recibidos como nuevos integrantes de la comunidad universitaria del Complejo Regional Mixteca de la BUAP. El evento se llevó a cabo recientemente y estuvo ambientado con música, venta de antojitos por parte de estudiantes de gastronomía, competencia de baile, lucha libre y otras actividades recreativas.

La Rectora María Lilia Cedillo Ramírez recibió muestras de apoyo y cariño por parte de los jóvenes, a quienes ratificó su compromiso con los complejos regionales, a los que nombró “el corazón” de la institución en el interior del estado. “Ustedes hacen que vibre la BUAP”, expresó.

En su mensaje, la rectora aseguró que el trabajo para mejorar el equipamiento y las instalaciones del Complejo Regional Mixteca será una constante para su crecimiento y consolidación como una oferta educativa de calidad. Además, comentó que se dotará de una unidad más de transporte a este campus, para la seguridad de los alumnos en sus traslados.

Al continuar con su visita en la sede de la Preparatoria Regional Simón Bolívar, la rectora Lilia Cedillo convivió con los estudiantes, a quienes les comunicó que ya se preparan diversas actividades culturales y deportivas a lo largo del semestre, para complementar su formación.