IBERO Puebla da la bienvenida a una nueva generación de estudiantes

La Universidad IBERO Puebla celebró la llegada de más de mil nuevos estudiantes en un evento lleno de alegría y esperanza. Jóvenes de diversas partes de México, así como de países como Colombia, España y Turquía, fueron recibidos con los brazos abiertos por la comunidad universitaria.

El Dr. Alejandro Guevara Sanginés, rector de la institución, dio la bienvenida a los nuevos alumnos, honrando sus lugares de origen. “Esta es la mejor decisión de sus vidas”, afirmó, resaltando la importancia de su elección de unirse a la IBERO Puebla.

El Dr. Guevara instó a los estudiantes a cuidar y nutrir su decisión, comparándola con una semilla que deben cultivar. “Ustedes van a ser jardineros de un hermoso árbol”, aseguró, enfatizando que las decisiones que tomen a partir de ahora serán fundamentales para su futuro.

Además, el Rector les recordó que no estarán solos en este camino. “Estamos aquí, dispuestos a alentarlos y a darles consejo“, afirmó, refiriéndose al apoyo que la comunidad universitaria brindará a los estudiantes durante su trayectoria.

El Dr. Guevara también aconsejó a los jóvenes a seguir un camino de vida que se alinee con sus valores y convicciones, asegurando que la universidad les ofrecerá una plataforma de innovación y aprendizaje para apoyarlos en sus necesidades.

Así, la generación 2025 de la IBERO Puebla reafirmó su compromiso con la educación y la construcción de un futuro esperanzador, encontrando en el campus un lugar seguro y una segunda familia.