Volcadura de camioneta en la Chignahuapan-Zacatlán deja personas lesionadas

La volcadura de una camioneta ocurrió la tarde de este lunes sobre la carretera federal Chignahuapan–Zacatlán, a la altura de la gasolinera conocida como 4 Señoríos, dejando personas lesionadas e importante carga vehicular en el lugar.

De acuerdo con los primeros reportes, en el accidente se vieron involucrados dos vehículos, entre ellos una camioneta tipo estacas que transportaba bultos de maíz y terminó volcada sobre la cinta asfáltica. Aunque hasta el momento se desconoce la mecánica exacta del accidente, el exceso de velocidad fue señalado como el principal factor que provocó el incidente.

El percance dejó varias personas heridas, aunque aún no se ha precisado el número ni la gravedad de las lesiones. El suceso generó una intensa carga vial en la zona.

Ante esta situación, se exhorta a los automovilistas a extremar precauciones al circular, ya que el tránsito está parcialmente afectado. Se espera que en las próximas horas las autoridades den a conocer más detalles sobre las causas del accidente y el estado de las personas lesionadas.

