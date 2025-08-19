San Pedro Cholula entregará útiles escolares gratuitos

El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, presidido por Tonantzin Fernández, ha anunciado el lanzamiento del programa “Amoxtli”, que tiene como objetivo entregar paquetes de útiles escolares gratuitos a niños de 3 a 7 años que cursen preescolar en instituciones públicas del municipio.

El programa es administrado por el DIF Municipal, encabezado por la Mtra. Lupita Fernández. El registro para este programa se llevará a cabo los días 19 y 20 de agosto, en un horario de 9:00 a 15:00 horas, en las oficinas del DIF Municipal, ubicadas en la junta auxiliar de San Cristóbal Tepontla.

Para inscribirse, las madres, padres o tutores deberán presentar la siguiente documentación: copia simple del acta de nacimiento del alumnado, copia actualizada de la CURP, copia del acta de asignación a 1er grado del ciclo escolar 2025-2026, copia de la boleta de sugerencia para alumnado que ingrese a 2° y 3er grado, y copia de la INE de la madre o padre. Si uno de los padres no puede acudir, se debe enviar a un representante con una copia de la INE y una autorización.

El paquete de útiles escolares incluye una mochila con serigrafía, resistol, plastilina, crayones jumbo, dos libretas, tijeras, etiquetas, lápiz y una tarjeta con mensaje motivacional. Este esfuerzo busca apoyar a las familias cholultecas en el ámbito educativo, reafirmando el compromiso del gobierno municipal con el bienestar de la comunidad.

El programa “Amoxtli” es parte de las políticas públicas que el Gobierno Municipal está implementando para favorecer el desarrollo educativo y social de las familias en San Pedro Cholula.