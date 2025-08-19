Triplemanía XXXIII establece récord histórico de audiencia

La edición 33 de Triplemanía, un evento emblemático de Lucha Libre AAA, estableció cifras récord de audiencia el pasado fin de semana. La transmisión simultánea y gratuita en los canales de Lucha Libre AAA y WWE alcanzó 4.3 millones de espectadores en YouTube en las primeras 24 horas.

Durante el evento, se registró un pico de audiencia de 614 mil personas. Además, la Arena Ciudad de México recibió a 19 mil 691 aficionados, lo que representa la mayor asistencia para un evento de lucha libre en México en lo que va del 2025.

El éxito de Triplemanía XXXIII se atribuye a la participación de destacados luchadores de WWE, como Dominik Mysterio, El Grande Americano, Finn Bálor y Natalya. Estos nombres atrajeron a una gran multitud, evidenciando el interés del público por eventos que combinan talentos de diferentes promociones.

Este evento no solo marcó un hito en términos de audiencia, sino que también reafirmó la popularidad de la lucha libre en México, un país con una rica tradición en este deporte. La combinación de luchadores locales e internacionales parece ser una fórmula ganadora para atraer a más aficionados.

Con estos números, Triplemanía XXXIII se posiciona como uno de los eventos más exitosos en la historia de la lucha libre mexicana, dejando una huella significativa en el panorama del entretenimiento deportivo.

#Triplemania XXXIII, el evento anual más grande de @luchalibreaaa, ¡se convirtió en la Triplemania más vista y con mayores ingresos en la historia del evento!#Triplemania XXXIII, @luchalibreaaa’s largest annual event, became the most-viewed and highest-grossing Triplemania in… pic.twitter.com/WDA1cztdIU — Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) August 18, 2025

