BUAP y ASPABUAP acuerdan aumento salarial del 4%

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) firmó el convenio de revisión general del Contrato Colectivo de Trabajo con la Asociación Sindical de Personal Académico (ASPABUAP), mediante el cual se estableció un incremento del 4 por ciento directo al salario, efectivo a partir del próximo 16 de febrero.

Como parte de los acuerdos alcanzados, la institución también asignará un espacio físico para el sindicato dentro del Hospital Universitario de Puebla, con el fin de fortalecer sus actividades y la atención a sus agremiados.

Durante la firma del convenio, la rectora de la BUAP, Lilia Cedillo Ramírez, destacó que este tipo de negociaciones brindan certeza laboral y contribuyen a la estabilidad de la universidad.

La rectora subrayó que la administración universitaria ha trabajado para mantener finanzas sanas y que el personal académico representa uno de los pilares más importantes de la institución.

Por su parte, el secretario general de la ASPABUAP, Carlos Armando Ríos Acevedo, reconoció la disposición de las autoridades universitarias para alcanzar acuerdos y mantener un clima de diálogo permanente.

El dirigente sindical resaltó que la ASPABUAP se ha consolidado a lo largo de 33 años y que mantiene un manejo responsable de sus procesos internos y de la rendición de cuentas.

Indicó además que, de acuerdo con los indicadores de la Subsecretaría de Educación Superior, la BUAP presenta resultados positivos en el manejo de plazas y en la administración de recursos, lo que refleja un trabajo conjunto responsable.

Con la firma de este convenio, ambas partes reafirmaron su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada para garantizar la estabilidad laboral del personal académico y el fortalecimiento institucional de la máxima casa de estudios del estado.

Te recomendamos: