Realizan traslado aéreo de paciente grave a la capital de Puebla

Como parte de la respuesta inmediata y coordinada del Gobierno de Puebla, a través de los Servicios de Salud, tras sufrir un accidente laboral, un joven fue trasladado vía aérea desde el Hospital Integral del municipio de Guadalupe Victoria, para recibir atención médica especializada en la capital del estado.

El paciente de 22 años ingresó este viernes al nosocomio del municipio con un cuadro de policontusión delicado, el cual requería atención urgente en una unidad especializada.

Ante la gravedad de las lesiones, el personal de salud, mediante el Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA), activó el protocolo de referencia y coordinó su traslado al Hospital de Traumatología y Ortopedia IMSS-Bienestar de la ciudad de Puebla, donde fue referido para continuar con la atención.

Acciones como esta reflejan el compromiso de la administración estatal que encabeza Alejandro Armenta, de mantener una red de salud activa y coordinada, capaz de responder con inmediatez cuando la vida de una persona está en riesgo.

