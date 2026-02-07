Manifestación de transportistas y vecinos en Valsequillo deja un lesionado

Habitantes de las colonias Guadalupana y Santa Catarina, junto con al menos 50 transportistas, bloquearon la tarde de este viernes todos los carriles del Periférico Ecológico y del bulevar Valsequillo, en protesta por la falta de transporte público y para exigir que les permitan retomar sus actividades laborales.

La manifestación inició alrededor de las 13:30 horas, cuando un grupo de inconformes se concentró afuera de la terminal de RUTA Valsequillo para impedir la entrada y salida de unidades.

Los transportistas señalaron que las multas y operativos aplicados por las autoridades han afectado su trabajo, mientras que los vecinos denunciaron que la reducción del servicio ha provocado retrasos en sus traslados y el incremento de cobros por parte de taxis “pirata”, que llegan a cobrar hasta 35 pesos por persona en trayectos cortos.

Como parte de la protesta, los manifestantes decidieron bloquear completamente el bulevar Valsequillo y los accesos al Periférico Ecológico. Durante el cierre de la vialidad, un vehículo particular embistió a un grupo de personas, lo que generó pánico entre los presentes.

El incidente dejó a un hombre de entre 30 y 35 años lesionado. Testigos relataron que varios manifestantes corrieron para resguardarse, mientras que el herido fue atendido minutos después por paramédicos y trasladado a un hospital de la capital poblana para su valoración médica. Elementos de Tránsito acudieron al lugar para controlar la situación, y el conductor responsable fue detenido metros adelante por integrantes de la propia manifestación.

Tras el accidente y un diálogo entre representantes de las secretarías de Gobernación estatal y municipal con los inconformes, la circulación fue reabierta alrededor de las 15:50 horas. Posteriormente, el servicio de la Línea 3 de RUTA volvió a operar con normalidad.

