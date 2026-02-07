Detienen a banda que fingía ser barrenderos para robar en CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) informó este viernes la detención de cinco personas que se hicieron pasar por barrenderos para robar una casa en la alcaldía Gustavo A. Madero.

El caso se volvió viral tras difundirse videos de cámaras de seguridad, en los que se observa a tres sujetos como trabajadores de limpia que amenazan con un arma de fuego a una mujer para obligarla a permitirles el acceso a su domicilio.

En las grabaciones se aprecia cómo los delincuentes mantienen sometida a la víctima mientras realizan el robo, lo que generó indignación entre usuarios y motivó una investigación por parte de las autoridades.

Te puede interesar: México celebra aniversario 109 de la Constitución de 1917

El titular de la SSC-CDMX, Pablo Vázquez, confirmó que fueron detenidos dos hombres, dos mujeres y un menor de edad, quienes presuntamente integran una banda familiar dedicada al robo a casa habitación y a la venta de drogas en la zona norte de la ciudad.

Las indagatorias permitieron ubicar a los sospechosos en la alcaldía Iztacalco. Durante operativos de vigilancia, las autoridades identificaron el vehículo utilizado en el atraco circulando en la colonia Agrícola Oriental.

Las cinco personas fueron aseguradas y puestas a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para determinar su situación jurídica y establecer si están relacionadas con otros delitos.

#Importante | Resultado de trabajos de investigación y en seguimiento a la denuncia por el robo a una vivienda en @TuAlcaldiaGAM, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron, en @IztacalcoAl, a cinco personas presuntamente relacionadas con los hechos.



De acuerdo con las indagatorias,… pic.twitter.com/7FX5BXK2PD — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) February 6, 2026

Te recomendamos: