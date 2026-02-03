Poblanos son afectados por baja afluencia del transporte público

Tras el paro de unidades del transporte público que se lleva a cabo desde primeras horas de este martes, los más afectados fueron los pasajeros, quienes tuvieron que esperar de 45 minutos a una hora en los paraderos para poder abordar las unidades y llegar a sus destinos.

Desde las 05:30 horas, conductores de rutas como JBS, mejor conocidos como “morados”, 45A, 67, 44, 52, 58, entre otras, decidieron no prestar servicio por miedo a hacerse acreedores a multas y al corralón, al concluir el plazo para cumplir con la revista vehicular; sin embargo, los más afectados fueron los pasajeros, quienes como de costumbre llegaron desde muy temprano a las paradas para acudir a sus centros de trabajo o escuelas y las rutas no pasaban.

#Puebla 🚐 Pocas unidades del transporte público están haciendo su recorrido en diversos puntos de la capital poblana.



Rutas como la 50, Morados, Cree Madero, 67, Amozoc, 1 y 23, circulan sin inconvenientes.



Se prevé que, a las 10 horas, concesionarios den su postura desde la… pic.twitter.com/K9vN2cdpqs — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) February 3, 2026

Las calles poblanas, que diariamente se encuentran inundadas de unidades del transporte público, este día lucían prácticamente vacías, con apenas una o dos unidades prestando servicio cada 30 o 45 minutos.

En las bases de algunas rutas, como la 45A, largas filas de personas se hicieron presentes, por lo que muchos usuarios no lograron abordar debido a que una sola unidad no daba abasto; las que sí circulaban iban abarrotadas de personas que buscaban subir a como diera lugar para no llegar tarde a sus trabajos.

#Puebla El señor Guillermo espera su transporte desde las 8 am, pero al no pasar la ruta Morados, tiene que caminar hasta la carretera federal Puebla-Tehuacán para tomar otra ruta que lo lleve a su trabajo.



Además de los Morados, choferes de las rutas 52 y 58 habían avisado al… pic.twitter.com/lybeWe6IS9 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) February 3, 2026

Los pasajeros señalaron que siempre son los más perjudicados, ya que consideran que a conductores y concesionarios no les interesa dejarlos sin transporte, debido a que los patrones no tienen consideración y al llegar tarde les descuentan dinero de su salario, mismo que buscan cada mañana.

“Al patrón no le interesa si hay o no hay transporte, ellos nos quitan de nuestro salario y los perjudicados somos nosotros porque nos descuentan dinero con el que ya contábamos… ojalá hagan algo porque esta situación no puede seguir así, además las unidades son un asco”, expresó una usuaria.

Conductores de algunas unidades informaron alrededor de las 09:00 horas a los pasajeros que dejarían de brindar servicio durante el resto del día, e incluso advirtieron que, en caso de no haber respuesta por parte de las autoridades estatales, el paro de labores podría extenderse hasta mañana.

#Puebla 🚐 En la base de la Ruta 45A, largas filas de pasajeros se pueden apreciar.



Está pasando una cada 45 minutos, según usuarios.



📹 @Mau_JImenz pic.twitter.com/e5UUZli8vv — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) February 3, 2026

