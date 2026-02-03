Armenta pide a diputados de la “4T” trabajar más en territorio

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, pidió a diputadas y diputados locales de la coalición oficialista regirse bajo los principios de la “Cuarta Transformación” y hacer más trabajo en territorio.

Así lo reveló el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Pável Gaspar Ramírez, al dar a conocer los detalles del encuentro privado que sostuvieron el pasado jueves.

En conferencia de prensa, indicó que legisladores de la coalición conformada por Morena, PT, Partido Verde, Fuerza por México y Nueva Alianza acudieron a la reunión en el CIS de Angelópolis.

Apuntó que, durante el encuentro, el mandatario estatal fue enfático en marcar la hoja de ruta para los diputados, previo al inicio del proceso electoral 2026-2027.

En ese sentido, Armenta Mier pidió a los legisladores mantenerse en constante recorrido por sus distritos para escuchar de primera mano las necesidades sociales.

Además de regirse bajo la bandera de la austeridad republicana y el diálogo permanente, en sintonía con el modelo nacional de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El gobernador también puso a disposición de la LXII Legislatura a todos los secretarios de Estado para agilizar gestiones que beneficien a la ciudadanía, eliminando trabas administrativas.

Al respecto, Pável Gaspar manifestó que la bancada mayoritaria camina en armonía con la visión del gobernador, especialmente en los proyectos de infraestructura y desarrollo que se impulsarán este año.

“Regirse con los principios de la 4T es importante y nos lo hizo saber el gobernador; él se armoniza con la presidenta Sheinbaum y nosotros con él”, declaró.

