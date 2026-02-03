Transportistas se manifiestan en la SMT; 10 mil unidades no circulan en Puebla

Al filo de las 10:00 horas, un grupo de concesionarios y conductores de autobuses se dio cita a la entrada de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) para realizar una manifestación y buscar el diálogo con la titular de la dependencia, luego de que este día algunas unidades no prestaron servicio.

Samuel Méndez, de la Unión de Transportistas del Estado de Puebla, señaló que este día al menos 10 mil unidades de transporte público de diversas rutas poblanas no están prestando servicio, ante la advertencia de operativos contra unidades tras la culminación de la revista vehicular, por lo que piden el cese de estas acciones para que los dejen trabajar y, a la vez, establecer diálogo con las autoridades estatales para llegar a un acuerdo.

#AHORA 🚨 Concesionarios y conductores del transporte público bloquean la avenida Rosendo Márquez en ambos sentidos, frente a la Secretaría de Movilidad y Transporte para exigir diálogo con autoridades estatales.



📹 @Mau_Jimenz pic.twitter.com/ruKmMlK3Ah — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) February 3, 2026

El grupo de concesionarios indicó que en ningún momento fueron consultados sobre las diversas medidas relacionadas con la revista vehicular, por lo que solicitan la realización de foros en los que participen los sectores involucrados y universidades para poder llevar a cabo el proceso, debido a que uno de los principales problemas es la adquisición de vehículos, ya que existen plazos que como concesionarios no pueden cumplir al momento de comprar una unidad.

Además, señalaron que la Secretaría de Movilidad tiene bloqueados diversos trámites en diferentes modalidades, como cambios de modalidad y pagos correspondientes a 2025, donde las concesiones ya se encuentran bloqueadas, entre otras situaciones que hacen más complicada la revista vehicular.

De igual manera, señalaron que en más de seis ocasiones los transportistas han buscado un acercamiento con la titular de la dependencia, Silvia Tanús, y con el gobernador del estado, Alejandro Armenta.

#Puebla 🚨 Concesionarios y conductores de unidades de transporte público se manifiestan afuera de la Secretaría de Movilidad y Transporte y piden diálogo con el gobernador, Alejandro Armenta, y la titular de la dependencia, Silvia Tanús, y afirman que 10 mil unidades de… pic.twitter.com/157xZ373Yh — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) February 3, 2026

Otra de las peticiones de los concesionarios es el aumento al pasaje, ya que el dinero que perciben por cada pasajero, excluyendo a personas con discapacidad y adultos mayores, no son suficientes para modernizar las unidades o adquirir nuevas, debido a que una unidad modelo 2024 o 2025 tiene un costo cercano a los dos millones de pesos, con pagos mensuales de casi 34 mil pesos, cantidad que resulta imposible de cubrir incluso trabajando los siete días de la semana, debido a otros gastos necesarios como el aumento del diésel, autopartes, mantenimiento mecánico y otros factores que afectan a las unidades durante su operación.

“Nosotros estamos buscando el diálogo con las autoridades, ellos no saben lo que nos cuesta trabajo adquirir nuevas unidades… casi no nos sale”, expresó uno de los manifestantes.

#Puebla El señor Guillermo espera su transporte desde las 8 am, pero al no pasar la ruta Morados, tiene que caminar hasta la carretera federal Puebla-Tehuacán para tomar otra ruta que lo lleve a su trabajo.



Además de los Morados, choferes de las rutas 52 y 58 habían avisado al… pic.twitter.com/lybeWe6IS9 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) February 3, 2026

“A veces sentimos que como concesionarios buscan reprimirnos; muchas rutas con 40 o 50 unidades han desaparecido porque ya no pueden sostenerse… necesitamos un cambio y que también nos ayuden”, añadieron.

Alrededor de las 11:00 horas, el grupo de quejosos decidió bloquear la avenida Rosendo Márquez, frente a la dependencia, como medida de presión hacia las autoridades estatales para establecer el diálogo, lo que generó momentos de tensión con otros conductores a quienes no se les permitió circular y que quedaron en medio de la manifestación, además de que atravesaron algunas camionetas y se negaron a retirarse del lugar hasta obtener una respuesta.

#Puebla 🚐 En la base de la Ruta 45A, largas filas de pasajeros se pueden apreciar.



Está pasando una cada 45 minutos, según usuarios.



📹 @Mau_JImenz pic.twitter.com/e5UUZli8vv — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) February 3, 2026

