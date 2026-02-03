Asaltan a hombre y lo dejan amarrado en Santa Isabel Cholula

Un hombre fue encontrado amarrado de pies y manos, a pie de carretera de Santa Isabel Cholula, donde se reportó que la víctima había sido asaltada previamente y abandonada en el área.

La mañana de este 3 de febrero, ciudadanos llamaron al 911 e informaron que un hombre aparentemente inconsciente yacía a orillas de la carretera que conduce Santa Isabel Cholula con Chipilo.

Los civiles afirmaban temer que el masculino ya no tuviera vida; por lo tanto, paramédicos y policías municipales llegaron hasta la escena donde confirmaron que el hombre en cuestión aún respiraba.

#Seguridad 🚓 Un sujeto que fue víctima de asalto, fue atado de pies y manos y abandonado a orillas de la carretera que comunica a Santa Isabel Cholula con Chipilo, misma vialidad en la que fue encontrado y asistido por autoridades. pic.twitter.com/xnhDeeDHNm — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) February 3, 2026

Aunque tenía complicaciones médicas y algunas lesiones, el hombre que fue desamarrado de pies y manos, informó que fue dejado en esas condiciones por un grupo de personas que previamente lo habían asaltado y despojado de sus pertenencias de valor.

Por lo tanto, los técnicos en urgencias lo trasladaron de manera inmediata a un hospital para su correcta atención, además de que se le invitó a presentar su denuncia formal ante el Ministerio Público.

