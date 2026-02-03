Hallan cadáver abandonado en barranca de Xonacatepec

El cadáver de un hombre fue abandonado en una barranca de la junta auxiliar de Santa María Xonacatepec de la capital poblana; las indagatorias fueron iniciadas por las autoridades para esclarecer el crimen.

La mañana de este martes, pobladores de Xonacatepec reportaron a emergencias que al caminar a la orilla de una barranca ubicada cerca de la calle 2 de Marzo, se habían encontrado con el cuerpo de un hombre con lesiones visibles.

#ACTUALIZACIÓN 🗣️ Se confirma el hallazgo de un cadáver con signos de violencia en la barranca que divide a las colonias San Miguel Xonacatepec y 2 de Marzo.



La zona se mantiene acordonada y resguardada por elementos de la Policía Estatal.



📹 @EsImagen pic.twitter.com/xO6ItpV8KL — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) February 3, 2026

Policías llegaron al lugar de los hechos donde confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales y que tenía múltiples golpes y una herida de gran dimensión en el cráneo.

La zona fue puesta bajo custodia y posterior a ello la Fiscalía General del Estado (FGE) inició las investigaciones de ley para esclarecer el crimen y conocer la identidad de la víctima.

Es importante señalar que ese es el segundo homicidio doloso reportado en esa comunidad en las últimas 24 horas, pues el pasado lunes un cadáver con signos de violencia fue encontrado también en un terreno baldío de la zona.

