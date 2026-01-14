Detienen y agreden a periodista durante cobertura en Miahuatlán

La periodista María Luisa Ruiz fue detenida arbitrariamente y agredida por elementos de la Policía Municipal de Santiago Miahuatlán, Puebla, mientras realizaba una transmisión en vivo desde la vía pública para cubrir un operativo policial. Aunque posteriormente fue liberada, denunció un trato prepotente por parte de los policías.

Luisa Ruiz fue abordada por los agentes, quienes le exigieron exhibir su acreditación de prensa. Al no portarla de manera inmediata, fue subida a una patrulla y trasladada a las instalaciones de seguridad pública municipal.

Según su testimonio, durante el procedimiento una agente la golpeó en la espalda al subir las escaleras del Palacio Municipal y fue intimidada con la amenaza de ser remitida al Ministerio Público por el supuesto delito de usurpación de funciones y por obstaculizar el trabajo de la autoridad.

El alcalde de Santiago Miahuatlán, Omar Toledo, confirmó la participación del Director de la Policía Municipal en los hechos, aunque en un primer momento declaró desconocer lo sucedido.

Gobierno y CDH rechazan hostigamiento a periodista

Ante la agresión, el Gobierno del Estado de Puebla emitió un posicionamiento manifestando su rechazo ante cualquier forma de amenaza, hostigamiento o intimidación al trabajo informativo y expresó su respaldo a la periodista.

“El Gobierno del Estado de Puebla manifiesta su rechazo ante cualquier forma de amenaza, hostigamiento o intimidación al trabajo informativo. Manifestamos nuestro respaldo a la periodista, María Luisa Ruíz, quien fue detenida por policías municipales de Santiago Miahuatlán”, se lee en un posicionamiento.

Reiteraron que “en Puebla se respeta la labor periodística y se protege el derecho a la información.”

Asimismo, anunció que la Dirección de Atención de Agravios a Periodistas ha establecido comunicación con el Mecanismo Federal de Atención a Periodistas y acompañará a Ruiz en los procesos que fortalezcan sus derechos.

De forma paralela, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla condenó los hechos e inició una queja de oficio para investigar lo ocurrido y resguardar la dignidad y los derechos de la comunicadora.

“Este Organismo Constitucionalmente Autónomo inició de manera urgente queja de oficio a favor de María Luisa Ruiz, por lo que se han iniciado las gestiones y acciones por parte de esta Comisión por los hechos sucedidos con esta fecha y se resguarde la dignidad y derechos humanos de la persona periodista”, señalaron.

