Gobierno interino de Venezuela inicia liberación de presos políticos

Un número de personas detenidas por razones políticas en Venezuela comenzó a ser liberado este jueves, informó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien confirmó que entre los beneficiados hay ciudadanos venezolanos y extranjeros.

Se trata de las primeras excarcelaciones desde que Delcy Rodríguez asumió como presidenta interina, tras la operación militar de Estados Unidos del pasado 3 de enero que derivó en la captura del expresidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

Señaló que la decisión busca favorecer la convivencia pacífica en el país y precisó que los procedimientos de liberación ya se encuentran en marcha. No obstante, evitó detallar cuántas personas serán excarceladas ni las condiciones jurídicas del proceso.

Las primeras liberaciones confirmadas corresponden a cinco ciudadanos españoles, según confirmó el ministro de Asuntos Exteriores de ese país, José Manuel Albares. Los excarcelados incluyen personas detenidas tras la crisis poselectoral de 2024.

Asimismo, en la noche del jueves los exdiputados opositores Enrique Márquez y Biagio Pilieri, ambos cercanos a María Corina Machado, fueron excarcelados y se reunieron con familiares en Caracas. Ambos estaban recluidos en El Helicoide.

Por su parte, la organización no gubernamental Foro Penal confirmó que ya existen casos concretos de personas que han comenzado a recuperar su libertad. Su director, Alfredo Romero, informó que el proceso ya es verificable en algunos expedientes.

De acuerdo con el último registro de Foro Penal, en Venezuela hay 806 personas consideradas presos políticos, de las cuales 175 son militares. Esta cifra podría modificarse conforme avance el proceso de excarcelaciones anunciado por las autoridades.

