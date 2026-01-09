Mauricio Céspedes propone materiales sustentables en obras y construcciones

El diputado Óscar Mauricio Céspedes Peregrina presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, mediante la cual plantea que se priorice el uso de materiales sustentables.

En su propuesta, el diputado indica que legislar en esta materia constituye un paso fundamental hacia un modelo de desarrollo responsable con el medio ambiente y comprometido con las futuras generaciones.

Las reformas a la fracción IV del artículo 14 y la fracción III del artículo 81 del ordenamiento contemplan la obligatoriedad del uso de materiales sustentables en las obras y construcciones.

“La industria de la construcción ha evolucionado hacia el empleo de materiales sustentables que, además de incrementar la durabilidad de las obras, reducen de manera significativa los impactos ambientales y los riesgos asociados a la exposición a contaminantes. Por ello, resulta indispensable que el Estado adopte de manera normativa prácticas constructivas más limpias, eficientes y responsables”, indicó.

