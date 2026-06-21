Avala comisión acuerdos para para reforzar seguridad vial

La Comisión de Comunicaciones e Infraestructura del Congreso del Estado, que preside la diputada Norma Estela Pimentel Méndez, aprobó el acuerdo para exhortar a la Secretaría de Infraestructura para que, en coordinación con los ayuntamientos de Ixtacamaxtitlán, Eloxochitlán y Ajalpan, lleve a cabo la revisión integral y el diagnóstico técnico del camino que conecta a la cabecera municipal de Ixtacamaxtitlán con la inspectoría de Tentzoncuahuigtic.

Así como del tramo carretero estatal que comunica a los municipios de Eloxochitlán y Ajalpan, con el fin de que implementen las acciones de rehabilitación, modernización y, en su caso, ampliación que resulten necesarias para garantizar la seguridad vial, movilidad, conectividad y accesibilidad de la población, favoreciendo con ello el desarrollo social y económico de las comunidades beneficiadas.

El punto de acuerdo fue presentado por la diputada Elisa Limon Balderrabano.

Por otra parte, las y los integrantes del órgano colegiado avalaron el proyecto de acuerdo para exhortar al Centro SICT Puebla de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes Federal, para que fortalezca las medidas de señalización preventiva, protección de obra y seguridad vial en los tramos en construcción de la Carretera Federal México 190, con el fin de prevenir accidentes, salvaguardar la integridad física de las personas usuarias y garantizar condiciones adecuadas de tránsito y movilidad.

En este sentido, la legisladora Norma Estela Pimentel Méndez destacó la importancia de impulsar acciones concretas para la rehabilitación de carreteras y mejorar la conectividad de las comunidades, al tiempo que valoró las inversiones realizadas en la Mixteca poblana. Asimismo, hizo un llamado a reforzar las medidas de seguridad en estas vías para proteger a las familias y garantizar una movilidad segura para la ciudadanía.

En su intervención, el diputado Roberto Zataráin Leal destacó que este tipo de iniciativas permiten cumplir con una de las responsabilidades fundamentales del servicio público, que es proteger la vida y el bienestar de la ciudadanía.

Al hacer uso de la palabra, la diputada Fedrha Isabel Suriano Corrales, quien presentó de manera inicial el punto de acuerdo, subrayó que las obras de infraestructura deben ir acompañadas de medidas de seguridad para proteger a las familias y conductores que transitan por estas vías, por lo que llamó a las autoridades correspondientes a fortalecer las condiciones de seguridad y garantizar una movilidad adecuada para la ciudadanía.

A la sesión del órgano colegiado asistieron las diputadas Norma Estela Pimentel Méndez, Fedrha Isabel Suriano Corrales, así como los diputados Óscar Mauricio Céspedes Peregrina, Marcos Castro Martínez, Roberto Zataráin Leal y Jaime Alejandro Aurioles Barroeta.

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