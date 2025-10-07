Mezcal elaborado por poblanas es premiado en concurso internacional

Puebla brilló en el certamen Spirits Selection by CMB 2025 celebrado en Jalisco, donde obtuvo dos medallas Gran Oro, diez de oro y cinco de plata.

El reconocimiento más destacado correspondió al mezcal “Mexcalito de mi corazón”, producido por mujeres mezcaleras en el municipio de Caltepec, que obtuvo la presea Gran Oro en la categoría Revelación 2025.

Durante la mañanera, el secretario de Gobernación Samuel Aguilar Pala entregó los reconocimientos a los productores poblanos galardonados.

La secretaria de Agricultura, Ana Laura Altamirano Pérez, calificó el logro como histórico y afirmó que “este es el sexenio del mezcal”, según las palabras del gobernador Alejandro Armenta.

Anunció que en las próximas semanas se distribuirán más de 2 mil apoyos por 110 millones de pesos para fortalecer la cadena productiva mezcalera.

Beatriz Eugenia Cabrera Rivero, representante del proyecto ganador, destacó que el galardón representa más de cinco años de esfuerzo y refleja la alta calidad del mezcal poblano: “El valor del mezcal poblano radica más en su calidad que en su cantidad”.

Por su parte, Raúl Percino, embajador del mezcal “Arráncame la Vida” que obtuvo medalla de oro, subrayó que en su trayectoria han recibido más de 40 preseas, demostrando el compromiso con la excelencia en aroma, textura y sabor que caracteriza a los productos poblanos.

