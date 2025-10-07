Puebla respalda fallo de SCJN que obliga a tener seguro vehicular

El Gobierno de Puebla respaldó la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que declaró constitucional la obligatoriedad de que todos los vehículos cuenten con un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros.

El secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala, señaló que la administración poblana está dispuesta a implementar las disposiciones que emanen tanto de la Federación como de la Corte, especialmente aquellas que contribuyan a mejorar la movilidad, prevenir accidentes y reducir delitos relacionados con el tránsito.

Agregó que, una vez que el fallo sea notificado formalmente al gobierno estatal, se iniciarán las acciones necesarias para dar cumplimiento a la resolución del máximo tribunal.

La revisión de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial de Puebla surgió tras la impugnación presentada por la Comisión de Derechos Humanos (CDH), que argumentó posibles violaciones a los derechos de libre tránsito y movilidad.

Sin embargo, con la decisión de la SCJN, se abre la posibilidad para que otras entidades del país también establezcan la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil, con el propósito de proteger tanto a las víctimas de siniestros como a los propios conductores.

Cabe destacar que, aunque los ministros validaron la exigencia del seguro, invalidaron la sanción que contemplaba la cancelación por 10 años de la licencia de conducir para quienes no contaran con la póliza.

No obstante, dejaron vigente únicamente una multa económica de aproximadamente 4 mil pesos.

Editor: Renato León

