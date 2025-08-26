Laura Artemisa destaca liderazgo de poblanas en desarrollo económico

La diputada presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Laura Artemisa García Chávez, destacó la participación y liderazgo de las mujeres poblanas para lograr el desarrollo de la entidad.

Al acompañar al gobernador Alejandro Armenta a la entrega de apoyos del Programa Mujer Rural Emprendedora, la legisladora subrayó el papel prioritario de las mujeres, no solo en la familia, sino en el desarrollo económico de sus regiones.

“Ya que gracias a estos apoyos, las habilidades que desarrollan en sus hogares y en sus comunidades, a través de su cocina y artesanías, se convierten en acciones de emprendimiento para alcanzar la justicia que tanto necesitamos las mujeres”, consideró la legisladora.

La diputada Laura Artemisa García animó a las mujeres rurales a confiar en su propio trabajo y en sus habilidades, ya que el primer paso para lograr la justicia es creer en sus capacidades.

“Porque ese es el centro del desarrollo de nuestro estado, la mujer, que nunca va sola, siempre va con su familia por delante, que no se rinde y que es la verdadera fuerza de Puebla”, enfatizó.