Presentan en el Congreso la edición 75 de la Feria de San Pedro Cholula

La 75ª Feria de San Pedro Cholula se realizará del 29 de agosto al 16 de septiembre, con la participación de grupos musicales y el tradicional trueque, que tendrá lugar el 7 y 8 de septiembre.

La diputada Angélica Patricia Alvarado Juárez, presidenta de la Comisión de Turismo, enfatizó la importancia de que los poblanos se sientan orgullosos de sus raíces y tradiciones.

El trueque, considerado patrimonio cultural intangible de Puebla, es una práctica que se mantiene a lo largo de los años y representa la historia milenaria de la región.

La diputada Nayeli Salvatori Bojalil destacó el compromiso de las autoridades municipales para preservar las tradiciones, subrayando que la feria es una de las celebraciones más importantes, ofreciendo música, gastronomía y fiesta.

La presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández Díaz, declaró que la feria es un símbolo de historia y cultura, un espacio de encuentro familiar y una experiencia ancestral que honra las costumbres locales.

Se espera que más de 100 mil visitantes asistan a la feria, generando una derrama económica de 200 millones de pesos que contribuirá al desarrollo local.