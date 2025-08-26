“Checo” Pérez regresa a la F1 con Cadillac en 2026

Sergio “Checo” Pérez regresará a la Fórmula 1 en 2026 como piloto de la nueva escudería de Cadillac, con quien además hará dupla en la máxima categoría del automovilismo con el finlandés Valtteri Bottas.

Con seis victorias y más de 39 podios en su carrera, el tapatío aportará su experiencia y liderazgo para sentar las bases competitivas del equipo Cadillac en su primera temporada.

“Checo” resaltó la pasión y determinación detrás del proyecto, y señaló su compromiso para construir un equipo que, con el tiempo, compita en primera línea.

Asimismo, afirmó sentirse orgulloso de representar a América en este ambicioso proyecto, que cuenta con el apoyo de General Motors y TWG Motorsports.

Cadillac opera desde Estados Unidos y Reino Unido, fusionando la ingeniería estadounidense con experiencia europea. El equipo busca consolidarse bajo la dirección de Graeme Lowdon.

Gracias a este fichaje, “Checo” vuelve al Gran Premio tras estar un año fuera, luego de su salida de Red Bull en 2024. La temporada 2026 marcará un nuevo capítulo para el mexicano.

El anuncio de ambos pilotos fue hecho por el actor Keanu Reeves. En un guiño a su icónica película Matrix, presentó a los pilotos como parte de una misión con un estilo que recuerda a la cinta.

