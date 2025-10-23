DIF Cuautlancingo entrega 150 lentes para vista cansada a personas vulnerables

Tere Alfaro, presidenta del Sistema Municipal DIF de Cuautlancingo, en coordinación con la Microrregión 18 Cholula del Sistema Estatal DIF, llevó a cabo la entrega de 150 lentes para vista cansada a personas en situación vulnerable.

La titular del organismo destacó la importancia de acercar este tipo de apoyos a quienes más lo necesitan y refrendó su compromiso con la salud y el bienestar de la población.

“En el DIF trabajamos todos los días para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Estos lentes son una herramienta pequeña, pero con gran impacto, porque permiten que las personas puedan seguir realizando sus actividades con mayor comodidad y autonomía”, señaló.

Por su parte, la coordinadora de la Microrregión 18, Ariat Briones González, subrayó que Cuautlancingo fue uno de los tres primeros municipios en ser tomados en cuenta para este beneficio, gracias al trabajo coordinado y al interés mostrado por el SMDIF para atender las necesidades de la población.

Con acciones como ésta, el Sistema Municipal DIF de Cuautlancingo, fortalece su compromiso de trabajar en equipo con las distintas instancias regionales y estatales para acercar programas de apoyo visual, de salud y asistencia social a quienes más lo requieren.

