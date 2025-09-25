San Pedro Cholula responde a solicitudes de servicios y apoyos ciudadanos

El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta Tonantzin Fernández, refrendó su compromiso de cercanía y atención directa a la ciudadanía con una nueva edición del Miércoles del Pueblo, jornada en la que decenas de cholultecas fueron atendidos desde el Complejo Cultural.

Desde muy temprano, la presidenta municipal, regidores, secretarios, directores y jefes de área escucharon y dieron respuesta a solicitudes ciudadanas en materia de servicios y obra pública, apoyos económicos y en especie, programas sociales, así como gestiones para actividades culturales y deportivas.

Las y los servidores públicos ofrecieron soluciones conjuntas bajo la indicación de que cada trámite y petición sea atendido con prontitud y siempre en beneficio de las familias cholultecas.

Tonantzin Fernández destacó que esta dinámica de contacto directo con la gente hoy se ha replicado en distintos municipios del país, pero recordó que en San Pedro Cholula su administración fue pionera en implementarla al reconocer la importancia de escuchar y atender de manera cercana a la ciudadanía.

Entregan aparatos funcionales a personas con discapacidad

En el marco del Miércoles del Pueblo, el DIF Municipal realizó la entrega de aparatos funcionales a personas con discapacidad, como bastones y andaderas, solicitados en ediciones anteriores de este programa o directamente en las instalaciones del organismo.

Pedro Bautista, vecino de la junta auxiliar de Santiago Momoxpan y beneficiario de este apoyo, agradeció personalmente a la presidenta municipal por la entrega, afirmando que “es la primera vez que, en San Pedro Cholula, un presidente municipal entrega apoyos directamente a los ciudadanos”.

Finalmente, reconoció la cercanía y sensibilidad con la que gobierna la administración 2024-2027, e invitó a más cholultecas a acercarse a los Miércoles del Pueblo para conocer los beneficios y apoyos que el Gobierno Municipal pone a disposición de todas y todos.

