Detienen a cinco adolescentes por presunto robo en el Centro Histórico

Como parte de las acciones de seguridad y en coordinación con autoridades estatales y federales, la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvo a cinco adolescentes señalados por su presunta participación en el delito de robo a transeúnte en el Centro Histórico de Puebla.

De acuerdo con el reporte, los hechos ocurrieron en el Parque de Los Enamorados. Tras una búsqueda ininterrumpida y con apoyo de la Dirección General de Emergencias y Respuesta Inmediata, los uniformados ubicaron a los probables responsables cuando intentaban ocultarse en una plaza comercial.

Durante la intervención se aseguró una aparente arma de fuego pero hecha de plástico, un estuche con dos auriculares y una bolsa de tela. Los cinco adolescentes, junto con los indicios, fueron puestos a disposición de la autoridad competente para determinar su situación jurídica.

El Gobierno de la Ciudad de Puebla, encabezado por el presidente municipal Pepe Chedraui Budib, reiteró que continuará impulsando estrategias que fortalezcan la seguridad y promuevan la reconstrucción del tejido social, con el objetivo de garantizar entornos de paz para las y los poblanos.

