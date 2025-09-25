SMDIF Puebla entrega más de 8 mil despensas en Agua Santa

Para fortalecer la seguridad alimentaria en la capital, el alcalde de Puebla, Pepe Chedraui, la presidenta del Patronato del Sistema Municipal DIF, MariElise Budib, y el secretario general de Gobierno, Franco Rodríguez, encabezaron la entrega de despensas en la junta habitacional Agua Santa, como parte del programa “Alimentación Imparable”.

El programa contempla la entrega de 50 mil despensas en una primera etapa, dirigidas a familias en distintas colonias y juntas auxiliares. En esta ocasión se distribuyeron 8 mil 610 paquetes alimentarios.

En su intervención, el presidente municipal destacó la coordinación entre los tres órdenes de gobierno en beneficio de las familias poblanas y subrayó la relevancia de este apoyo para mejorar la nutrición de grupos prioritarios. “Que sepan que este apoyo es parte importante de lo que nos dice nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum con la alimentación para el bienestar. Estamos complementando estos grandes programas que tiene a nivel federal, con el estado y con el municipio en favor de las familias poblanas”, expresó.

MariElise Budib, presidenta del Patronato del DIF Municipal, señaló que la seguridad alimentaria es un derecho y que cada despensa entregada representa más que alimento, al brindar tranquilidad a los hogares y la posibilidad de mejorar la calidad de vida de niñas, niños, adultos mayores y personas con discapacidad. “Cada despensa significa más que alimento, representa tranquilidad para un hogar, la seguridad de tener un plato en la mesa y la posibilidad de nutrir mejor a todas nuestras familias”, puntualizó.

Por su parte, Franco Rodríguez afirmó que este esfuerzo conjunto coloca a la ciudadanía como eje central, al generar oportunidades que contribuyen a mitigar las necesidades más sensibles de la población.

Con estas acciones, el Gobierno de la Ciudad de Puebla refrenda su compromiso de atender de manera prioritaria a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de fortalecer su bienestar y construir una capital en orden.

