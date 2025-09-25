Cuautlancingo inicia construcción del Centro de Bienestar Animal

El presidente municipal de Cuautlancingo, Omar Muñoz, dio el banderazo de inicio a la construcción del Centro de Bienestar Animal en San Lorenzo Almecatla, proyecto que cumple una de sus promesas de campaña.

Con una inversión municipal de tres millones de pesos, el espacio contará con 10 perreras, dos áreas para ovinos y bovinos, recepción, baños, peluquería y baño para mascotas, bodega, dos quirófanos, área de recuperación, oficinas administrativas, estacionamiento, cisterna y un espacio de juegos para perros.

El edil destacó que con esta obra Cuautlancingo se convertirá en un referente en materia de atención y cuidado de los seres sintientes, subrayando la importancia de trabajar en conjunto con la sociedad civil para fomentar el respeto hacia los animales.

“Hemos realizado pláticas con organizaciones de la sociedad civil y trabajado en conjunto con ellas, porque al cuidar a los lomitos y gatitos contribuimos a erradicar la inseguridad y la violencia, pues está demostrado que quien agrede a un ser humano comienza lastimando a los animalitos; no es asunto menor inculcar el respeto por ellos”, señaló.

Muñoz aseguró que una de las causas más nobles de su administración es dar dignidad a los animales y reafirmó su compromiso con ellos al impulsar este centro. En su intervención, Gerardo Rodríguez Navarro, responsable de la Unidad Especializada de Investigación en Delitos Contra los Animales, agradeció el interés del municipio por atender un tema de alta relevancia social y reiteró la disposición de trabajar de manera coordinada.

Por su parte, María Esther Martínez Gil, titular del Centro de Bienestar Animal, afirmó que en Cuautlancingo no habrá tolerancia al maltrato animal y que cada caso será atendido con firmeza. Reconoció al alcalde por cumplir su palabra y a las asociaciones civiles como Mestizos Sin Fronteras y Corazón de Manada por sumar esfuerzos para garantizar un mejor futuro para los seres sintientes.

