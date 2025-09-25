Presentan la edición 24 de Entorno UDLAP en la FUL UAEH

Frente a un auditorio lleno de estudiantes que asistieron a la Feria Universitaria del Libro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la Universidad de las Américas Puebla presentó la edición número 24 de Entorno UDLAP. Revista de conocimiento e innovación. Durante la presentación, Daniel Villarreal, médico cirujano egresado de la UDLAP y coautor del artículo principal, habló sobre el potencial terapéutico de los probióticos y prebióticos en el tratamiento de la ansiedad y el estrés.

En su intervención, explicó que el texto ofrece una revisión detallada sobre la influencia de la microbiota intestinal en el sistema nervioso central a través de diversos mecanismos. Señaló que mantenerla en buen estado puede contribuir a reducir los niveles de ansiedad, y destacó que los probióticos con efectos positivos más documentados pertenecen a los géneros Lactobacillus y Bifidobacterium, los cuales pueden incorporarse a la dieta mediante alimentos o presentaciones farmacéuticas.

Subrayó además que su uso es seguro y que, aunque la evidencia científica aún no es concluyente, representan un buen complemento a las terapias convencionales, siempre bajo supervisión médica. Este artículo fue escrito en colaboración con Miriam Chavarría Suárez, Edgar Farias Cano, David Gustavo Rodríguez Ramos y Erika Palacios Rosas.

El número 24 de Entorno UDLAP también incluye investigaciones en otras áreas, como “Colorimetría en la exhibición de animación”, presentado por el Dr. Carlos Isaac González, profesor del Departamento de Diseño de la UDLAP, quien además mostró en vivo el funcionamiento de un software desarrollado para analizar la evolución de las paletas cromáticas en películas y videos, con aplicaciones en la curaduría de festivales, la mercadotecnia de plataformas y otros ámbitos.

Durante la presentación, el Dr. Israel Cedillo explicó que este proyecto editorial nació en 2017 y ha evolucionado hasta consolidarse como una revista multidisciplinaria, indizada en Latindex, que recibe trabajos originales de investigación y creación, sometidos a revisión por pares académicos, tanto de autores de la UDLAP como de investigadores externos.

Al cierre del evento, Cedillo invitó a los asistentes a participar en la convocatoria permanente de la revista enviando sus propuestas de artículos para evaluación.

Más información sobre Entorno UDLAP puede consultarse en el sitio oficial: https://entorno.udlap.mx/

