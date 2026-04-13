CAPUFE aumenta tarifas en casetas de Puebla y México

A partir de este lunes 13 de abril, las tarifas de peaje en casetas administradas por Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) registraron un incremento de entre 3 y 5 pesos, incluyendo las ubicadas en territorio poblano, como Amozoc, Esperanza, Tehuacán y San Marcos, esta última en el tramo hacia la Ciudad de México.

El ajuste fue detectado desde las primeras horas del día por usuarios y conductores, quienes reportaron el aumento en las distintas categorías vehiculares, desde motocicletas hasta transporte de carga.

El cambio en los precios se ve reflejado en las vialidades que conectan a Puebla con estados como Veracruz, Oaxaca o Ciudad de México, incluso en las casetas que conectan con algunos municipios.

Las nuevas tarifas ya se pueden ver en las plazas de cobro, además de que se pueden consultar en la sitio oficial de CAPUFE.

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¿Cuáles son los nuevos precios de las casetas?

San Marcos (San Martín Texmelucan–CDMX):

Motocicletas: 86 pesos; autos: 173; autobuses: 350; camiones de 2 a 4 ejes: 335; de 4 a 5 ejes: 688; y de 6 a 9 ejes: 943 pesos.

San Martín Texmelucan–Puebla:

Motocicletas: 26 pesos; autos: 53; autobuses: 137; camiones de 2 a 4 ejes: 129; de 4 a 5 ejes: 261; y de 6 a 9 ejes: 366 pesos.

Amozoc:

Motocicletas: 47 pesos; autos: 94; autobuses: 196; camiones de 2 a 4 ejes: 187; de 4 a 5 ejes: 360; y de 6 a 9 ejes: 480 pesos.

Esperanza (conexión a Veracruz):

Motocicletas: 47 pesos; autos: 94; autobuses: 204; camiones de 2 a 4 ejes: 202; de 4 a 5 ejes: 372; y de 6 a 9 ejes: 543 pesos.

Cuacnopalan–Oaxaca (Tehuacán):

Motocicletas: 29 pesos; autos: 58; autobuses: 138; camiones de 2 a 4 ejes: 136; de 4 a 5 ejes: 170; y de 6 a 9 ejes: 266 pesos.

Tehuacán–Miahuatlán:

Motocicletas: 21 pesos; autos: 42; autobuses: 71; camiones de 2 a 4 ejes: 70; de 4 a 5 ejes: 99; y de 6 a 9 ejes: 146 pesos.

Cabe señalar que dicho aumento también se vio reflejado en los peajes del resto de la República Mexicana, por lo que, si existe alguna duda, se invita a acceder a la página de CAPUFE para más información.

Editor: César A. García

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