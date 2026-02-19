BUAP recibe a 182 estudiantes internacionales en periodo Primavera 2026

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla dio la bienvenida a 182 estudiantes de movilidad académica procedentes de 13 países de Latinoamérica, Europa y Asia, correspondientes al periodo Primavera 2026.

Las delegaciones más numerosas provienen de México, con 81 alumnos de otras instituciones del país, Perú con 28, Francia con 21, España con 20 y Colombia con 19.

Durante la ceremonia de recepción, la rectora Lilia Cedillo Ramírez expresó su satisfacción por la confianza depositada en la institución: “a mí me da mucho gusto cuando los recibimos, porque, en primer lugar, nos dieron esa confianza a ustedes, pero también sus universidades y su familia”.

Invitó a los estudiantes a acercarse a las autoridades académicas ante cualquier duda y a disfrutar su estancia en la universidad. “Y cuando quieran, después de este rato, de un semestre, regresar, la BUAP siempre los va a recibir con muchísimo gusto”, añadió.

El director General de Internacionalización, José Ramón Eguibar Cuenca, destacó que la BUAP se consolida como la universidad pública estatal con mayor recepción de alumnos en movilidad.

Detalló la procedencia de los estudiantes: Alemania, España, Francia, Rusia y Suiza por Europa; Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú por Latinoamérica; y China y Japón por Asia. Además, informó que 81 estudiantes provienen de diversas universidades del país.

Eguibar Cuenca señaló que la institución continúa impulsando el Aprendizaje Colaborativo Internacional en Línea (COIL) para ampliar el impacto de la internacionalización mediante el intercambio virtual. También mencionó la contribución de asistentes del idioma inglés en la mejora de habilidades lingüísticas de los estudiantes en distintas unidades académicas.

