UDLAP disputará doble Clásico Universitario de Baloncesto este viernes

Este viernes 20 de febrero por la tarde se vivirán dos nuevas ediciones del Clásico Universitario de Baloncesto que reunirá en la duela del Gimnasio Morris Moe Williams a los representativos de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), siendo una jornada que promete intensidad a las 16:00 horas para el juego femenil y a las 19:00 horas en el varonil.

Celebrando 49 años de un partido con tradición que fortalece la identidad universitaria en Puebla, el duelo entre Aztecas UDLAP y Águilas UPAEP tendrá este año dos versiones. En la rama femenil se espera un choque de alto nivel táctico, con una Tribu verde que ha mostrado buenas cosas a la defensiva y dinamismo ofensivo para mantenerse dentro de los 8 primeros lugares hacia playoffs. “Estamos muy emocionadas porque regresa el Clásico femenil a casa, entonces como familia y como equipo estamos esperando el día lleno de energía y de mucha motivación para jugar”, expresó Angélica García Mancio, coach de Equipos Representativos de baloncesto femenil y varonil de la UDLAP.

Por su parte, en la rama varonil, el representativo UDLAP busca repuntar puestos en la segunda etapa de la temporada y con el arribo de Fernando Duarte Rodríguez, como nuevo elemento Azteca, está seguro de que subirá la intensidad de juego y la velocidad en transición para ser más certeros a la ofensiva, para meterse a zona de playoffs. “Además este clásico es especial porque es el último de Reggie González Díaz, algo que nos va a dar energía para salir con todo este viernes y darle un triunfo a nuestro capitán”, aseguró Alfonso Vélez Zepeda, jugador de la Tribu verde de baloncesto.

Durante la conferencia de prensa realizada previo a ambos partidos, tanto la coach Azteca Angélica García, el entrenador de Águilas UPAEP Javier Ceniceros, como los jugadores asistentes, pidieron que la comunidad del baloncesto en Puebla acuda a apoyarlos pues verán a dos equipos que históricamente han dado increíbles partidos, que se han preparado para dar lo máximo, que buscarán todo por quedarse con el triunfo y la duela del Moe Williams tendrá el mejor básquetbol del país. “Para nosotras es muy importante este partido, por eso estamos muy bien preparadas y nos vamos a exigir el máximo”, expresó Andrea Adanae Vázquez Vargas, capitana del equipo Azteca.

Cabe comentar que el costo de entrada para cada partido será de 1 kilo de frijol por boleto para la comunidad UDLAP con credencial vigente y 3 kilos de frijol por boleto para la comunidad UPAEP y público en general; por lo que si quieren entrar a los 2 partidos tendrán que hacer dos canjes diferentes en el centro de acopio, que estará ubicado a un costado del Gimnasio Morris Moe Williams el mismo viernes 20 de febrero de 14:30 a 16:00 horas o hasta agotar existencias y de 17:30 a 19:00 h o hasta agotar existencias.

La apertura del gimnasio para el partido femenil será a las 15:15 horas y a las 18:15 horas para el enfrentamiento varonil. “Los esperamos el viernes 20 de febrero, queremos ver el verde en nuestro hermoso Gimnasio Morris Moe Williams, a las 16:00 y 19:00 horas”, añadió la coach García.

