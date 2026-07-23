Célula de Bienestar Animal en Puebla avanza al 77%

Con un avance físico del 77 por ciento, la construcción de la Célula de Bienestar Animal y Protección de los Seres Sintientes avanza como uno de los proyectos más innovadores en materia de protección animal. La presidenta honoraria del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Ceci Arellano, resaltó que este espacio es pionero en su tipo a nivel estatal, nacional y mundial, además de constituir un referente para el bienestar de los seres sintientes.

Durante un recorrido por las instalaciones, en compañía del director del SEDIF, Carlos Ochoa Rodríguez, señaló que la visión del proyecto es llevar este modelo a los 216 municipios restantes, con espacios destinados al rescate, atención y esterilización de animales, con el propósito de disminuir el abandono y garantizar condiciones de vida dignas para los seres sintientes en todo el estado.

La directora del Instituto de Bienestar Animal, Michele Islas Ganime, informó que la célula contará con un crematorio ecológico, terapias asistidas con caballos, perros y gatos, así como espacios para resguardar gallos, gallinas, conejos, pollos, burros, becerros y otras especies. Además, el proyecto incorpora laboratorios, área de patología, producción de alimento para animales, quirófanos para pequeñas, medianas y grandes especies, área de rehabilitación, 32 caballerizas, capacidad para aproximadamente 400 perros y 300 gatos, así como instalaciones para otras especies domésticas.

El complejo también integra infraestructura accesible con rampas, elevador y adecuaciones para personas con discapacidad, además de un área destinada a la vigilancia forestal como parte de su enfoque de sostenibilidad.

El secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos, informó que la obra se desarrolla en una superficie de terreno de 49 mil 340 metros cuadrados, con una construcción de 50 mil 195 metros cuadrados y una inversión de 290 millones de pesos. El complejo incluirá edificio administrativo, clínica, área de cuarentena, módulos para perros, gatos, bovinos, aves de corral y equinos, picadero, morgue, obras exteriores y estacionamiento. La conclusión del proyecto se estima para mediados de septiembre.

Daniela Zepeda Soriano es integrante del equipo especializado en la atención de seres sintientes, señaló que el personal brinda atención en casos de maltrato animal mediante servicios médico-veterinarios, alimentación y acciones para promover la adopción responsable. Destacó la importancia de difundir la legislación que protege a los animales y reconoció el respaldo del gobierno estatal para fortalecer esta causa.

En tanto, Rubén Contreras Bermejo, analista del Departamento de Normatividad y Denuncias de la Dirección de Bienestar Animal, afirmó que este proyecto responde a una necesidad histórica en Puebla, al consolidar un espacio especializado para atender denuncias, rescatar seres sintientes y reforzar la coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) cuando la ley así lo requiere.

Estas acciones se alinean con la visión humanista y de bienestar que impulsa el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como con el compromiso del Gobierno del Estado para garantizar la protección y el respeto hacia todos los seres sintientes.

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