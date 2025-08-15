Liberan 2 mil 375 tortugas aseguradas en Chiapas

Personal de Profepa liberó a 2 mil 375 tortugas hicotea en los municipios de Catazajá y Pichucalco, en Chiapas, luego de confirmar que están en buen estado de salud.

El proceso de liberación de las especies se realizó el pasado 12 de agosto, gracias a criterios técnicos para proteger a las tortugas y el medio ambiente.

En Catazajá se soltaron mil 517 ejemplares, mientras que en el arroyo El Javillo, en la Reserva Ecológica La Finca San Ana en Pichucalco, se liberaron las demás 858 tortugas.

Los animales se aseguraron semanas atrás por la Fiscalía General de la República tras acciones contra el tráfico ilegal de vida silvestre, delito que implica un riesgo para la biodiversidad.

