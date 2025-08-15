Rescatan a hombre que intentó atentar contra su vida en Cuapiaxtla

Elementos de la Policía Estatal e integrantes del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública rescataron con éxito a un hombre que intentó quitarse la vida en el municipio de Cuapiaxtla de Madero durante la tarde de este jueves.

Vecinos alertaron a las autoridades al observar que el sujeto se encontraba a aproximadamente 30 metros de altura en una torre eléctrica de alta tensión, aparentemente con la intención de suicidarse.

Tras un diálogo y labores de convencimiento por parte del personal de seguridad, se logró evitar que el hombre atentara contra su vida y descendió de manera segura de la estructura.

Actualmente, el hombre recibe atención por parte de paramédicos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

