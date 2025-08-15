“En México, el pueblo manda”, Sheinbaum responde a Trump

Después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que “México hace lo que le decimos que hagan”, la presidenta Claudia Sheinbaum contestó con un video titulado “En México, el pueblo manda”.

La mandataria no se dirigió directamente a su homólogo, pero lanzó un mensaje claro: “Para cualquiera que tenga alguna duda, este es un mensaje de México para el mundo”.

El video se grabó al mediodía en el Complejo Cultural de la Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec, luego de un acto por el Día del Cine Mexicano en la Cineteca Nacional.

Sheinbaum ha reiterado que la relación con Estados Unidos se basa en el respeto a la soberanía de ambos países, particularmente en temas migratorios y de seguridad, donde hay una cooperación bilateral.

En México, el pueblo manda. pic.twitter.com/XR1bA6lTDr — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) August 14, 2025

