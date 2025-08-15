Caen dos hombres con uniformes robados del Comité Olímpico

La Policía de Investigación de la Ciudad de México (PDI), informó la detención de dos hombres identificados como Pedro “N” y Mario “N”, quienes intentaron vender los uniformes que habían sido robados al Comité Olímpico Mexicano (COM). Las indumentarias eran parte de los atletas que se encuentran en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

Las autoridades lograron el arresto tras fingir ser potenciales compradores y establecer un lugar para la entrega, hecho que permitió detenerlos en flagrancia por “delitos de encubrimiento por receptación”, o sea, un delito por adquirir, poseer, ocultar o ayudar a ocultar los bienes de un delito previo, esto sin la participación directa en él.

El pasado martes se reportó que 985 piezas de los uniformes que serían utilizados en Paraguay, habían desaparecido de las instalaciones del COM.

La empresa deportiva nacional, Charly, fue la encargada en desarrollar todas las prendas; sin embargo, las robadas estaban compuestas por un pantalón negro y una chamarra blanca con el logo de la marca y la bandera azteca en el pecho.

Las personas aseguradas confesaron que todos los paquetes de ropa usurpados se encuentran ocultos en la Primaria Bélgica de la Secretaría de Educación Pública, ubicada en la Alcaldía Venustiano Carranza. Los Juegos de Asunción comenzaron el 9 de agosto y tendrán su cierre el 23 de agosto.

Derivado de trabajo coordinado de inteligencia y campo compañeros #PDI de la @FiscaliaCDMX , detuvieron en flagrancia a dos hombres, por la posible comisión de encubrimiento por receptación; hecho ocurrido en agosto 2025 en @A_VCarranza e @Alc_Iztapalapa pic.twitter.com/5hjgOQpYN4 — Policía de Investigación (@PDI_FGJCDMX) August 14, 2025

