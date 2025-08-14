Campeonato Nacional de Fútbol Sub-9 y Sub-11 llega a Puebla

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, y el presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), Ivar Sisniega, presentaron oficialmente el Campeonato Nacional de Fútbol en las categorías Sub-9 y Sub-11, la competencia infantil más importante a nivel nacional, que tendrá como sede al estado poblano.

Durante el evento, Ivar Sisniega reconoció la capacidad del Gobierno de Puebla para organizar eventos nacionales e internacionales, y destacó la visión del gobernador Armenta de priorizar la formación deportiva de los jóvenes con disciplina y valores, política que traerá beneficios para todos los poblanos.

El directivo de la FMF enfatizó que la federación busca que más mexicanos y mexicanas jueguen fútbol de forma organizada, trabajando en la creación de una pirámide deportiva que fomente el desarrollo de talentos con compromiso y disciplina.

Esta alianza entre el Gobierno de Puebla y la Federación no solo favorece el desarrollo deportivo, sino también impulsa el turismo deportivo, ya que se espera la llegada de cerca de mil futbolistas en ambas categorías, acompañados por familiares y amigos, lo que podría superar los 4 mil visitantes y generar beneficios para el turismo cultural y gastronómico local.

El gobernador Alejandro Armenta calificó este evento como una obra social fundamental, reiterando que el deporte es una política pública prioritaria en Puebla, apoyando su promoción como instrumento para reconstruir el tejido social junto con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Subrayó que el deporte escolar es semillero para talentos que pueden llegar al alto rendimiento y deporte profesional, motivo por el cual su administración integra 20 escuelas de fútbol en igual número de municipios, impulsando una “revolución futbolera” que fomente el liderazgo juvenil con apoyo familiar.

José Antonio Huizar Espinoza, presidente del sector Amateur de la FMF, reconoció la apuesta del gobernador al organizar cuatro torneos simultáneos, fortaleciendo la pirámide deportiva al trabajar con niñas y niños desde las categorías Sub-9 y Sub-11.

Mauricio Bailón, director de Desarrollo Deportivo, detalló que el campeonato está dirigido a las ramas varonil y femenil, invitando a asociaciones, academias y equipos a inscribirse para la etapa estatal y la fase nacional que se realizará del 27 al 30 de noviembre en Puebla. Destacó que la modalidad de juego reducido permitirá que los niños desarrollen mejor sus habilidades y tengan más contacto con el balón.

Gabriela Sánchez Saavedra, secretaria de Deporte y Juventud, afirmó que el fútbol es una herramienta poderosa para formar personas disciplinadas, perseverantes y con trabajo en equipo, que contribuyen a combatir la violencia y las adicciones. Recordó que el torneo reunirá a los mejores equipos de los 32 estados del país.

Por último, Emiliano Castillo Reyes y Luciano Montaño, jóvenes futbolistas, expresaron que este campeonato es una oportunidad para perseguir su sueño de ser profesionales y animaron a más niños a practicar deportes para mantenerse sanos y desarrollar sus metas.

Te recomendamos: