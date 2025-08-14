Pericos de Puebla pasa a la siguiente ronda de playoffs

Los Pericos de Puebla lograron pasar a la siguiente ronda de postemporada tras la combinación de las derrotas de El Águila de Veracruz y los Leones de Yucatán. Sin embargo, aún mantienen esperanzas en conseguir una mejor posición tras arrebatarle la cuarta victoria al hilo a los Piratas de Campeche, el relevo de Vladimir Gutiérrez fue decisivo para asegurar el triunfo.

La serie está 3 a 1, favor Piratas, pero este jueves se define todo en el Estadio Hermanos Serdán.

El partido comenzó intenso desde el primer inning con imparables de Estamy Ureña y de Lorenzo Cedrola, quienes lograron adelantar por uno en el marcador al equipo emplumado tras conectar en varias ocasiones a Jake Thompson. Sin embargo, en la segunda entrada el veterano Chris Carter empató la pizarra con un home run en solitario, y en el tercer rollo Christian Ibarra timbró la segunda anotación para los filibusteros, poniendo abajo a Pericos.

¡Esta noche es VERDEEEEE!, ¡Esta Noche es de PUEBLAAAAAAA! 🗣️🟢



Pizarra final Caja Popular Mexicana#FuerzaPericos🦜 pic.twitter.com/XNtxJLO2ua — Pericos de Puebla (@Pericos_Oficial) August 14, 2025

El desenlace del partido llegó en el octavo inning con dos outs en la cuenta. Lorenzo Cedrola nuevamente pegó un hit decisivo que lo colocó en primera base, para que posteriormente Christian Adames produjera un sencillo al derecho, que con el milagroso error en el jardín, permitió que ambos, Cedrola y Adames, convirtieran el tres a dos definitivo en la pizarra.

Tal vez te interese: Listos los simuladores para obtener licencia de conducir en Puebla

El cierre perfecto fue a cargo del dominicano, Valdimir Gutiérrez, quien retiró las últimas tres entradas, limitando el poder ofensivo de los campechanos a tres hits, concediendo un pasaporte y registrando dos ponches a su cuenta. La victoria y el reconocimiento de MVP fueron otorgadas al “conde” Vladimir, mientas que la derrota se le adjudicó al pitcher derecho, Carlos Bustamante.

Para el juego 5, los Piratas confirmaron a Domingo Acevedo como el abridor, mientras que los Pericos todavía no revelan al suyo, sin embargo, se espera que Héctor Estrada mande a Cristian Alvarado a la lomita. El ganador de esta serie iría contra los Guerreros de Oaxaca, y el perdedor se enfrentaría a los Diablos Rojos.

Editor: Alejandro Villanueva

Te recomendamos: