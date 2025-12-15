Hallan sin vida a Peter Greene, actor de “Pulp Fiction” y “La Máscara”

El actor Peter Greene, recordado por “Pulp Fiction” y “La Máscara”, falleció el pasado viernes 12 de diciembre. Su cuerpo apareció sin vida en su casa de Manhattan, Nueva York, confirmó su mánager Gregg Edwards.

De acuerdo con información de medios estadounidenses, un vecino alertó tras oír música durante toda la noche sin respuesta; al no contestar, llamaron a la policía, quienes hallaron el cuerpo.

Hasta el momento, se desconocen las causas oficiales de la muerte del actor; solo se sabe la información dada por su manager a TMZ. Serán las autoridades forenses quienes confirmen las causas.

Peter Greene brilló en la década de los 90 con sus roles en “Pulp Fiction“, de Quentin Tarantino, como Zed, y su aparición en “La Máscara“, junto a Jim Carrey, como el antagonista de la película.

El neoyorquino, de 59 años, luchó contra las drogas durante décadas, un problema que marcó su vida personal y profesional. Asimismo, se dio a conocer que sería operado por un tumor benigno.

