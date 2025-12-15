Roban camioneta a adultos mayores en El Carmen a plena luz del día

Una pareja de adultos mayores fue víctima de un asalto a mano armada en la zona del centro de Puebla, el crimen quedó grabado por cámaras de seguridad y las autoridades buscan a los responsables.

El robo ocurrió este domingo en la colonia El Carmen, cuando las víctimas se encontraban dentro de su camioneta blanca. Un hombre armado se acercó a la puerta del conductor y amenazó con disparar si no entregaban el vehículo.

Las víctimas descendieron del automóvil, que fue sustraído por el agresor, quien huyó del lugar. A pesar de que el crimen se cometió a plena luz del día con transeúntes en la zona, nadie auxilió a los afectados.

Posteriormente, reportaron el hecho al 911 y presentaron una denuncia formal ante el Ministerio Público. Las imágenes del asalto circulan en redes sociales para localizar la camioneta robada e identificar al ladrón.

#Puebla Una pareja poblana fue despojada de su camioneta particular por un hombre armado que los asaltó en la colonia El Carmen, los hechos ocurridos este fin de semana quedaron grabados por cámaras de seguridad y hasta ahora se desconoce el paradero de la unidad y el… pic.twitter.com/PBQF6f3ryy — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) December 15, 2025

