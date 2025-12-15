Roban camioneta a adultos mayores en El Carmen a plena luz del día

Por:
Jesus Zavala
-
28
El sujeto amenazó con disparar para robar el vehículo. / Foto: Especial.

Una pareja de adultos mayores fue víctima de un asalto a mano armada en la zona del centro de Puebla, el crimen quedó grabado por cámaras de seguridad y las autoridades buscan a los responsables.

El robo ocurrió este domingo en la colonia El Carmen, cuando las víctimas se encontraban dentro de su camioneta blanca. Un hombre armado se acercó a la puerta del conductor y amenazó con disparar si no entregaban el vehículo.

Las víctimas descendieron del automóvil, que fue sustraído por el agresor, quien huyó del lugar. A pesar de que el crimen se cometió a plena luz del día con transeúntes en la zona, nadie auxilió a los afectados.

Posteriormente, reportaron el hecho al 911 y presentaron una denuncia formal ante el Ministerio Público. Las imágenes del asalto circulan en redes sociales para localizar la camioneta robada e identificar al ladrón.

Editor: César A. García

