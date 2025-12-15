Arzobispo de Puebla reconoce primer año de Alejandro Armenta

El arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, reconoció la gestión del gobernador Alejandro Armenta en su Primer Informe de Gobierno, destacando su cercanía con las comunidades y la atención oportuna a las contingencias climatológicas de octubre en la Sierra Norte y Nororiental.

Durante la misa del Tercer Domingo de Adviento, pidió oraciones por César Dylan Calderón, el adolescente peregrino de Oriental fallecido atropellado en la autopista México-Puebla, así como por Mary Carmen Álvarez y Sandra Paola N., víctimas del accidente en Vía Atlixcáyotl.

El líder de la comunidad católica poblana informó que más de 13 millones de personas participaron en las celebraciones guadalupanas del 12 de diciembre e invocó la intercesión de la Virgen de Guadalupe para que México avance por caminos de justicia y paz.

Finalmente, el arzobispo afirmó que Puebla mantiene condiciones de tranquilidad para las fiestas decembrinas, aunque alertó sobre robos menores de alcancías y equipos electrónicos en al menos tres parroquias de la entidad; el más reciente se registró en Izúcar de Matamoros.

Editor: César A. García

