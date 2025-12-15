Ley Silla ya es obligatoria para todos los empleadores en México

La Ley Silla ya es obligatoria en todo México desde este 14 de diciembre, vencido el plazo de 180 días para que las empresas adapten reglamentos y garanticen pausas activas con sillas de respaldo a trabajadores.

Aprobada en diciembre 2024 y vigente desde junio 2025, la reforma a la Ley Federal del Trabajo obliga a comercios, servicios y centros análogos a proveer descansos dignos, evitando trabajadores de pie todo el día.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social lanzó desde julio un cuestionario para diagnosticar riesgos, ajustar horarios y crear áreas de descanso. Con ello, las empresas debían actualizar protocolos internos.

Te puede interesar: Desmantelan banda de robo a autotransporte en Edomex e Hidalgo

Hoy concluye el período de gracia y todas las empresas deben tener listos sus cambios para facilitar asientos o sillas accesibles y con respaldo, con el objetivo de garantizar salud y dignidad a los trabajadores.

Si tu jefe no cumple, denúncialo ante la PROFEDET o STPS para que realicen inspecciones y sus respectivas sanciones económicas. La ley busca proteger la salud laboral y elderecho al descanso.

Editor: César A. García

Te recomendamos: