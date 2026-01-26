Presentan en Congreso libro sobre empoderamiento personal

El Congreso del Estado, a través de la Unidad para la Igualdad de Género, llevó a cabo la presentación del libro “Reborn”, de la escritora Ana Paola Miranda, con el objetivo de abrir un espacio de reflexión y diálogo que contribuya a promover el bienestar integral, el empoderamiento personal y la resignificación de experiencias adversas.

La titular de la Unidad, Daniela Mier Bañuelos, señaló que la igualdad sustantiva no se construye únicamente desde las normas, también desde la transformación personal, autonomía, autoestima y desarrollo pleno de las mujeres.

